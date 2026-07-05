Viñuales celebra el Tour a Tarragona, que assegura que "pot acollir qualsevol esdeveniment" mundial

Laia Solanellas - Europa Press
TARRAGONA 5 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha celebrat el pas del Tour de França per la ciutat i ha destacat que s'ha demostrat que "pot acollir qualsevol esdeveniment a nivell mundial".
L'alcalde ha estat l'encarregat de donar inici a la sortida neutralitzada de la segona etapa del Tour, que partia de Tarragona, amb la simbòlica baixada de bandera des de la rambla President Francesc Macià, informa el consistori en un comunicat aquest diumenge.
"Avui és un dia que quedarà per sempre en la memòria de Tarragona. La ciutat s'ha bolcat amb el Tour i la resposta ciutadana ha estat extraordinària, hem viscut una festa a peu de carrer", ha subratllat.
L'alcalde també ha agraït la implicació de la ciutadania, els voluntaris, els serveis municipals i els cossos de seguretat i d'emergències per fer possible la jornada.
Més de 60.000 persones han vist el pas dels ciclistes pels carrers de la ciutat aquest diumenge.