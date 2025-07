Vint detinguts a Catalunya d'una banda que cultivava i distribuïa marihuana a l'engròs

TARRAGONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització dedicada al cultiu i distribució a l'engròs de marihuana i, des de desembre de l'any passat fins a aquest dimecres, han detingut a Catalunya vint persones de 23 a 49 anys.

A tots se'ls atribueixen els presumptes delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric i danys, informa Mossos en un comunicat aquest diumenge.

La investigació es va engegar arran d'una actuació de la Policia Local del Vendrell (Tarragona), després d'intervenir cent quilos de marihuana i fer dues detencions en una nau industrial, el 23 de novembre del 2023, quan es va començar a seguir el moviment d'una possible organització liderada per tres persones procedents d'Europa de l'Est.

Les primeres detencions es van fer a finals de l'any passat, i les últimes (inclosa la del cap de l'organització) aquesta setmana.

Els nou detinguts d'aquest dimecres a diversos punts de Catalunya van passar divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.