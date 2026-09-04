Vinebre (Tarragona) registra el rècord de temperatura en un mes de setembre a Catalunya

TARRAGONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Vinebre (Tarragona) ha assolit aquest divendres una temperatura màxima provisional de 41,8 graus, el rècord en un mes de setembre a Catalunya, que la mateixa localitat va registrar el 2016 (41,6 graus).
L'observatori Fabra de Barcelona també ha superat el seu rècord del mes de setembre amb 34 graus, informa el Servei Meteorològic de Catalunya en una anotació a X recollida per Europa Press.
Davant les altes temperatures, que es preveu que s'allarguin tot el cap de setmana, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat.