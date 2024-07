La Villarroel de Barcelona acull 'L'enterrador', un monòleg "cru" sobre la memòria històrica

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La Villarroel de Barcelona acollirà a partir d'aquest diumenge 14 de juliol 'L'enterrador', un monòleg "cru i visceral" sobre la memòria històrica escrit i dirigit per Gerard Vázquez i protagonitzat per Pepe Zapata, ha informat Grup Focus en un comunicat d'aquest dilluns.

Es tracta d'una producció de Teatro de Dos i Mediterránea i, en una roda de premsa per presentar-ne els detalls, la directora artística de la Villarroel, Tania Brenlle, ha destacat que l'obra ja ha fet més de 80 representacions i que és "un espectacle molt necessari" i que ajuda a protegir la memòria històrica.

El protagonista i impulsor de l'obra, Pepe Zapata, ha explicat que el projecte va néixer de "les ganes de portar a escena una obra sobre testimonis reals d'herois anònims, de gent que havia vist la Guerra Civil i la postguerra".

L'obra parteix de la figura real de Leoncio Badía, conegut com l'enterrador de Paterna, de qui es creu que en 4 anys va arribar a enterrar prop de 2.500 afusellats i qui "es va esforçar clandestinament per posar nom a tots els cadàvers" i va crear un sistema per identificar-los.

Segons l'actor, l'espectacle respecta "la fidelitat d'aquells temps convulsos, acceptant que es van viure atrocitats i tragèdies en tots dos bàndols", i ha assenyalat el desconeixement per part del públic jove dels fets relacionats amb la Guerra Civil i el franquisme, a més de la impressió que s'emporten en sortir de la sala.