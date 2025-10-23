La Villarroel acollirà 'Medida por medida (La culpa es tuya)' del clown Gabriel Chamé Buendia

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La Villarroel de Barcelona acollirà 'Medida por medida (La culpa es tuya)' del clown argentí Gabriel Chamé Buendia, que es podrà veure per primera vegada a Catalunya dins el cicle Flaix de Tardor-BCN del Temporada Alta.
L'obra, que es podrà veure el 25, 26, 27 i 28 d'octubre, és una adaptació lliure del clàssic de William Shakespeare que aborda "des de l'humor i la poesia" qüestions com l'abús de poder polític i sexual, la corrupció i la hipocresia moral, informa el Flaix de Tardor en un comunicat d'aquest dijous.
Chamé presenta la nova producció amb el seu equip habitual, format per Matías Bassi, Nicolás Gentile, Elvira Gómez, Agustín Soler i Marilyn Petito, per oferir una versió "lúdica i contemporània" de 'Medida por medida'.