VilaWeb estrena un servei per escoltar el diari sencer

VilaWeb ha estrenat aquest dimecres a la nit VilaWeb Àudio, un servei per escoltar el diari sencer, i amb la possibilitat de crear llistes de reproducció en àudio amb notícies que interessin.

Els subscriptors poden organitzar l'audició dels articles per seccions, per horari de publicació o per preferències personals, i després cosa una veu sintètica llegeix tots els articles de manera seguida, informa el diari online.

El servei, que s'oferirà en obert fins al 8 d'abril, s'ha presentat en la primera sessió de l'Assemblea de Lectors de VilaWeb, feta a Barcelona, i després hi haurà sessions a Palma (7 de març en Ca n'Alcover), València (21 de març en el Centre Octubre) i Perpinyà (6 d'abril en el Casal).