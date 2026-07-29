'Vilaweb' anuncia que s'exposa a una sanció de l'AEPD per revelar dades de policies infiltrats

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El diari online 'Vilaweb' ha afirmat que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) li ha obert un procés sancionador per revelar dades de policies infiltrats en les notícies en què parlava d'infiltracions d'agents del Cos Nacional de Policia (CNP) en moviments socials i independentistes.
Aquest mateix dimecres, el digital 'La Directa' havia anunciat que se li ha obert un procediment similar i ara 'Vilaweb' anuncia una possible sanció per les informacions en què es feia ressò i informava del que avançava 'La Directa'.
Segons 'Vilaweb', l'acusen de publicar el nom fictici d'una policia que va participar en les infiltracions i una fotografia d'una protesta dels moviments socials en què es va infiltrar, sense esborrar la seva cara, a més de publicar les sigles del seu germà, també policia, que va participar en manifestacions del sindicat policial Jusapol.
Afegeix que s'exposa a una multa de 7.000 euros com a mínim, que l'AEPD li dona deu dies hàbils per presentar al·legacions, i li ordena esborrar diversos articles i que deixin de poder consultar-se.
RECORRERAN
El director de 'Vilaweb', Vicent Partal, ha afirmat que és un "atac" i una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa, i ha anunciat que recorreran el procés sancionador.
"La necessitat d'identificar als policies infiltrats és primordial per acreditar la veracitat dels fets i l'EAPD no hauria de substituir als tribunals", ha explicat.