Vilagrà lliura l'11 Memorial Cassià Just a la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha lliurat l'11 Memorial Cassià Just a la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya (Ibec) per la seva feina per la llibertat religiosa i de pensament i la seva defensa i promoció del català, "en un moment en el qual està retrocedint en el conjunt d'esglésies i comunitats protestants".

El jurat ha reconegut també el treball de la Institució en pro del paper de la dona en el context religiós i la seva participació en el camp humanístic, ha informat el Govern en un comunicat aquest dijous, després de l'acte de lliurament que ha estat presidit per Vilagrà.

El premi també ha posat en valor el lideratge femení de Noemí Cortès, pastora de l'Església Evangèlica de Gràcia, per la seva "lluita en favor de la igualtat de gènere al món protestant".

La vicepresidenta ha volgut destacar la presència de representants de les diferents confessions religioses a Catalunya, ja que "és una mostra de la diversitat i bona convivència a través del coneixement, el respecte i el diàleg".

Per a Vilagrà, aquest fet és una mostra de l'essència del Memorial i ha dedicat unes paraules de record a la figura de l'abat Cassià Just, de qui ha dit que era un "referent indiscutible" de diàleg, humanisme, solidaritat amb els més vulnerables i defensor de Catalunya.

Per la seva banda, Noemí Cortès, en nom de l'entitat guardonada, ha volgut destacar durant el seu discurs d'agraïment que l'Ibec "va néixer del desig de donar les eines al poble evangèlic català per poder viure la fe en la seva llengua", i defensa que des dels seus inicis ha mantingut un caràcter progressista i lluitador.