Vilafranca (Barcelona) acollirà una jornada sobre desaparicions de persones amb deterioració cognitiva

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
Vilafranca del Penedès (Barcelona) acollirà aquest divendres, 8 de maig, la jornada 'Los desaparecidos del Alzheimer', una iniciativa centrada en la prevenció i l'abordatge de les desaparicions de persones amb deterioració cognitiva.
Segons ha informat en un comunicat l'entitat organitzadora, l'Asociación Recuérdame, el Principio de la Desconexión, es tracta d'"una realitat cada vegada més present i amb un fort impacte en les famílies i en la societat".
En l'acte, que se celebrarà a l'auditori Vinseum, hi participaran representants dels principals cossos policials de l'Estat, professionals sanitaris, serveis d'emergències i entitats socials i estarà conduït per la periodista Marta Català.
L'objectiu de la jornada és sensibilitzar sobre la problemàtica d'aquest tipus de desaparicions, millorar la formació i la prevenció, fomentar la coordinació entre entitats i serveis i promoure la implicació comunitària.
La inauguració anirà a càrrec del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el responsable d'IPA-HSAR, Fran Martín, i el president de l'associació organitzadora, José Codina.