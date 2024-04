Vila Viniteca, premi ADG Laus d'Empreses i Entitats 2024

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Disseny Gràfic i Comunicació Visual (ADG-FAD), organitzadora dels premis ADG Laus des del 1964, ha atorgat el premi ADG Laus Empreses i Entitats 2024 a la distribuïdora de vins, licors i productes gourmet Vila Viniteca, ha informat aquest dimecres en un comunicat.

El 12 de juny se celebrarà al Disseny Hub de Barcelona el lliurament de la 54a edició del premi, que pretén reconèixer les empreses que destaquen per la seva llarga, fructífera i inspiradora relació amb el disseny gràfic i la comunicació visual.

L'empresa Vila Viniteca ha estat premiada per "la integració i el reconeixement del disseny" en el seu projecte, ja que ha col·laborat amb dissenyadors com Xavier Bas i América Sánchez, il·lustradors com Jordi Lafebre i Maria Diamantes, i artistes com Miquel Barceló i Jaume Plensa.