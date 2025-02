Vila veu la situació del català diversa, complexa i delicada, tot i que "reversible"

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha expressat que veu la situació del català "diversa, complexa, que hi ha tendències preocupants que fan que sigui delicada, i que és reversible".

En una entrevista d'aquest dilluns a 'El Punt Avui' recollida per Europa Press ha rebutjat el concepte de Plataforma per la Llengua sobre una emergència lingüística, ha indicat que la situació actual no només es deu a "la demografia, hi ha molts factors" i ha insistit en el compromís i la voluntat d'actuar del Govern.

Ha afirmat que s'ha d'aprendre a "integrar lingüísticament" --ho ha exemplificat amb el fet de parlar en català i no canviar de llengua-- i, en l'àmbit laboral, ha instat que la feina torni, en les seves paraules, a ser un lloc d'integració lingüística atès que les empreses tenen una responsabilitat social i això implica, entre d'altres, respectar i ajudar amb el dret d'accés a la llengua.