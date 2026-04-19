Vila reivindica l'ús del català a l'inici del Correllengua Agermanat a Prada (França)

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha reivindicat aquest diumenge a l'inici del Correllengua Agermanat 2026 a Prada de Conflent (França) la voluntat de fer del català un element "viu, compartit i present en tots els àmbits de la vida quotidiana dels seus parlants".
Es tracta de la primera edició del Correllengua que unifica en un sol recorregut tots els territoris de parla catalana, en una iniciativa que el Govern ha recolzat amb una aportació econòmica de 100.000 euros, informa el departament en un comunicat.
La carrera, inspirada en la Korrika basca, recorrerà més de 1.500 quilòmetres en 17 etapes a través d'una flama comuna que es dividirà en dos itineraris simultanis per passar per uns 80 municipis de tot el domini lingüístic català.
L'organització compta amb la col·laboració de més de cent entitats coordinades per Joves de Mallorca per la Llengua, amb un recorregut amb parades previstes a ciutats com Barcelona, València, Palma, Perpignan (França) o L'Alguer (Itàlia).
Barcelona acollirà l'acte central aquest dimarts 21 d'abril en el Born, on s'interpretarà la cançó oficial de l'esdeveniment i es llegirà un manifest en defensa dels drets lingüístics.