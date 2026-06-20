Vila recull el premi de l'ACPC al Pacte Nacional per la Llengua

BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha recollit aquest dissabte el premi de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) al Pacte Nacional per la Llengua.
El Premi Anual en Reconeixement pel Suport a la Premsa Comarcal reconeix al Pacte la seva feina per "la cohesió social, l'increment dels usos lingüístics i l'enfortiment del català com a patrimoni compartit i element vertebrador de la societat", informa el Govern en un comunicat.
La Generalitat destaca que el Pacte té el 62,44% de les mesures executades en el seu primer any de desplegament (123 de les 206 actuacions), a més que un 13,71% estan en fase avançada d'execució i un 21,83% estan en marxa.