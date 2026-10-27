Vila-Matas, Premi Nacional de les Lletres: "La literatura sempre és aquí per ajudar a no avorrir-me"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor barceloní Enrique Vila-Matas, guardonat aquest dimarts amb el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles 2026, ha agraït la distinció, i ha assenyalat: "La literatura sempre és aquí per ajudar a no avorrir-me".
En una roda de premsa a la llibreria +Bernat de Barcelona, Vila-Matas ha dit que la seva visió de la literatura és lúdica, i que conceptes que s'hi associen com la metaliteratura o l'autoficció no existeixen: "El que hi ha únicament és ficció".
Ha explicat que ha rebut una trucada al mòbil que li ha semblat que "no era de fiar" perquè si no reconeix el número no contesta i que ha resultat ser la directora general del Llibre, María José Gálvez, per comunicar-li que ha rebut el premi.
Ha agraït tot guardó que li arribi, i ha recordat que Juan Marsé li deia que veia la realitat com si fos fraudulenta: "Sempre desconfio del que escric, desconfio de la realitat, desconfio de tot. No desconfio d'aquest premi perquè el cobraré".
IA
Preguntat sobre l'impacte de la intel·ligència artificial (IA), ha dit: "Li faig preguntes molt difícils. Molt difícils. I la torno boja del tot", ha dit.
Ha ironitzat que la veu "molt desorientada" perquè ha arribat a dir-li que existeix un carrer a Barcelona amb el seu nom o l'ha hagut de corregir sobre el nombre de traduccions dels seus llibres.