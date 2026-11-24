BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
L'arquebisbe electe de Barcelona i bisbe de Girona, Octavi Vilà, ha assegurat que la decisió sobre el disseny de la façana de la Glòria de la Sagrada Família s'ha de prendre de manera consensuada, "amb calma, molt raonada i amb molta perspectiva de futur", i el cardenal i administrador apostòlic de l'arxidiòcesi, Joan Josep Omella, ha demanat no precipitar-se.
En una roda de premsa conjunta, Vilà ha subratllat que "no serà una decisió ràpida, sinó meditada i ben pensada", ja que suposa la culminació del temple expiatori, mirant de ser tan fidel com sigui possible a l'arquitecte Antoni Gaudí i incorporant les novetats a la construcció.
En aquest sentit, Omella ha demanat no precipitar-se amb la decisió: "No té pressa, va a poc a poc, per encertar-la i fer una bona obra", ha subratllat, i ha dit que s'estudiarà amb deteniment el projecte per explicar al món d'avui com és el cel, el purgatori i l'infern.
Omella ha afirmat que, davant aquesta responsabilitat, la Junta Constructora de la Sagrada Família va apostar per ampliar l'estudi i la consulta per encertar-la, ha assenyalat que no ha estat una tossuderia i ha subratllat que "no hi ha veto a cap artista".
El Patronat de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família va demanar el març del 2025 als artistes Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín crear una proposta artística per a la façana de la Glòria, i Omella ha dit que continua en estudi.
Vilà ha dit que encara no s'ha reunit amb el Patronat de la Sagrada Família, però que és un "assumpte important" tant pel que fa a la façana de la Glòria com la solució per a les escalinates d'accés.