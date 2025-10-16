Vila destaca la premsa comarcal com un "mitjà privilegiat" perquè el català arribi a les llars

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha assegurat textualment que la premsa comarcal és un "mitjà privilegiat" perquè el català arribi a totes les llars de Catalunya, i una eina de cohesió social i lingüística de primer ordre.
Ho ha dit durant l'acte en què l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (Acpc) s'ha adherit al Pacte Nacional per la Llengua, informa l'entitat en un comunicat d'aquest dijous.
"L'Acpc aglutina la majoria d'aquesta premsa. La seva adhesió al Pacte és un actiu especialment valuós en un moment en què cal incentivar l'accés a la llengua escrita i a la informació de proximitat", ha afirmat Vila.
El president de l'Acpc, Francesc J. Fàbregas, ha destacat que la força de la premsa comarcal i local és "aconseguir que el ciutadà conegui i s'interessi per la seva comunitat en català".
"Els nous lectors, inclosos els nouvinguts, poden seguir les notícies, en què moltes vegades són ells mateixos els protagonistes, i entendre millor el seu entorn, alhora que promovem de manera natural l'aprenentatge de la llengua", ha defensat.