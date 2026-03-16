Vila defensa que la llengua catalana "necessita una política lingüística municipal activa"

Destaca als municipis com a "actors clau" per revertir les dinàmiques negatives
LLEIDA, 16 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha defensat que la llengua catalana "necessita una política lingüística municipal activa, que vetlli per l'ús del català en els equipaments municipals i en tots els àmbits de la seva competència".
Així s'ha expressat aquest dilluns a Lleida, on ha presidit la primera d'una sèrie de jornades territorials per presentar noves eines de suport a la política lingüística municipal, en la qual també ha participat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la directora del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, Balbina Escolà, ha informat la conselleria en un comunicat.
Escolà ha presentat la Guia per a l'elaboració de plans locals d'impuls al català, una eina pràctica posada en marxa pel Departament per incorporar "de manera sistemàtica" la mirada lingüística en totes les àrees de l'activitat municipal.
Aquest document inclou orientacions detallades per elaborar un pla local d'impuls al català, amb una metodologia que parteix d'un diagnòstic del municipi i estableix actuacions, calendari i pressupost, culminant en una fase d'avaluació i comunicació.
Vila ha destacat que els municipis són "actors clau per revertir les dinàmiques negatives que pressionen a la llengua" i ha sostingut que el futur del català es construeix des dels actes quotidians i els compromisos locals, per la qual cosa ha cridat als ajuntaments a actuar.
40 PROPOSTES D'ACCIÓ
A més de la Guia, Escolà ha presentat un llistat de 40 propostes d'acció elaborades pel departament i pensades perquè qualsevol consistori, independentment de la seva grandària i recursos, pugui incorporar el criteri lingüístic en les seves actuacions.
Entre les propostes hi ha accions internes, orientades al teixit econòmic local i les dirigides a la comunitat, convidant als municipis a adoptar tantes propostes com puguin i formalitzar plans locals d'impuls del català.