Vila compareixerà en el Parlament després de la decisió del TSJC sobre el decret català en escoles

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
"Estaria bé que hi hagués molts més jutges catalans"
BARCELONA, 30 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha demanat comparèixer en el Parlament, sense concretar quan, després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'executar provisionalment la sentència que va anul·lar parcialment el decret del règim lingüístic del sistema educatiu català.
Ho ha expressat aquest dilluns en una entrevista en '3CatInfo' recollida per Europa Press, després que partits com Junts hagin demanat la seva compareixença en el Parlament després de la decisió del TSJC, sobre la qual Vila ha dit que té una incidència "bastant limitada" respecte a l'ús del català en els centres educatius, ja que parteix dels decrets tombats provisionalment ja estaven suspesos.
En aquest sentit, ha evitat especular sobre quin serà l'escenari si el Tribunal Constitucional (TC) acaba ratificant aquesta decisió del TSJC, i la decisió del qual sí que serà definitiva: "El que seria necessari és la unitat del país, de totes les forces polítiques", ha indicat.
"Amb la llengua no s'hauria de jugar de forma partidista perquè és un element que ens ha d'unir a tots per sobre d'ideologies de partit", ha subratllat el conseller, que tal com ha dit el matí d'aquest dilluns, el Govern recorrerà aquesta decisió.
La decisió del tribunal, que ha estimat parcialment el recurs de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), implica que, mentre el Tribunal Suprem resol els recursos de cassació presentats, els preceptes anul·lats total o parcialment del Decret queden sense aplicació.
PACTE NACIONAL PER LA LLENGUA
Vila ha incidit en el fet que la decisió del TSJC no canvia gens ja que els articles esmentats en la interlocutòria passen d'estar suspesos a provisionalment anul·lats, i ha negat que la política lingüística de Catalunya l'estigui decidint un tribunal: "La política del país la decideix el Govern, d'acord amb la comunitat educativa".
D'altra banda, el conseller ha descartat convocar al Pacte Nacional per la Llengua, però ha subratllat que en el cas que es consideri l'existència d'una amenaça per sobre dels docents, primer es convocaria a aquest sector i, si fos convenient, al Pacte Nacional per la Llengua.
En preguntar-se-li per la possibilitat que un sector de la judicatura tingui un problema amb el català, Vila ha reconegut que el percentatge de jutges catalans és reduït, i probablement això pot distorsionar la visió de la llengua en sectors que no s'han educat a Catalunya, i ha afegit: "Estaria bé que hi hagués molts més jutges catalans".
Finalment, ha posat en valor que la percepció majoritària a Catalunya és que el català és la llengua pròpia, que a pesar que s'ha afeblit durant anys, totes les institucions han jugat a enfortir-la.