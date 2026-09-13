Vila assegura que els cursos de català poden "créixer amb contractació" si augmenta la demanda

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que els cursos de català que ofereix el Govern mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) poden "créixer amb contractació" si finalment hi ha més demanda de la prevista.
Ho ha dit en una entrevista a Rac1 aquest diumenge, recollida per Europa Press, en la qual ha estat preguntat pel possible efecte que pugui tenir en aquest àmbit la regularització de migrants, al que ha afegit que l'objectiu del Govern és "continuar aquest creixement d'oferta" perquè totes les persones puguin seguir el procés d'integració lingüística.
El CPNL obre aquest dilluns el període d'inscripció per als cursos propis de català, amb una oferta global de prop de 48.400 places i Vila ha assegurat que el Govern s'està "preparant des de fa temps" per respondre a la demanda, destacant que el curs 2025-2026 es va tancar amb 148.000 persones inscrites.
El conseller ha destacat que l'aprenentatge de la llengua és "en bona mesura un antídot contra el creixement de posicions xenòfobes" perquè, afirma, és fonamental per incrementar la cohesió social.
Sobre l'atenció al públic en català en les empreses ha dit que aquestes són les primeres interessades en què els seus treballadors aprenguin la llengua i compleixin amb la disponibilitat lingüística: "És una dinàmica que hem d'accelerar i estem treballant per garantir que una cosa tan senzilla com ser atès en català a Catalunya sigui la més absoluta normalitat".