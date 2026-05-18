Vila aposta per una política lingüística municipal "activa" que vetlli per l'ús del català

La Conselleria posa a disposició una guia per elaborar plans locals i 40 propostes
GIRONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha considerat que la llengua necessita una política lingüística municipal "activa" que vetlli per l'ús del català als equipaments municipals i en tots els àmbits de competència local.
"La Conselleria i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) estem a la vostra disposició per ajudar-vos en tot allò que necessiteu", ha dit aquest dilluns a Girona en la presentació de les noves eines de suport a la política lingüística municipal, informa el Departament en un comunicat.
Aquestes eines estan creades pel Departament i el CPNL i el conseller assegura que es posen a disposició dels municipis: "Demanem que us les feu vostres".
Vila ha subratllat el paper dels ajuntaments en la revitalització de l'ús social del català: "Els ajuntaments sou l'administració més propera a la ciutadania i teniu una capacitat d'incidència enorme".
El departament ha fet una crida als ajuntaments per elaborar plans locals d'impuls al català i es posa a disposició de qualsevol municipi a través del CPNL.
IMPULS DEL CATALÀ
En la trobada, la directora de Formació i Foment del CPNL, Marina Massaguer, ha presentat la 'Guia per a l'elaboració de plans locals d'impuls al català' i el document '40 propostes per a l'acció' --entre les quals hi ha l'organització de sessions de sensibilització en drets lingüístics o la formació per a establiments--.
El delegat de la Generalitat a Girona i alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, ha destacat la importància d'implantar polítiques actives a favor de la llengua; i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat les últimes actuacions en matèria lingüística, com la creació d'una regidoria específica o l'impuls del pla de reforç del català.
Durant l'acte també s'han presentat els resultats de l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població (EULP) 2023 de la vegueria de Girona, que se situen per sobre la mitjana en coneixements i ús del català --el 83,1% el sap parlar, respecte al 80,4% de la mitjana catalana, i el 39,1% la té com a llengua principal, respecte al 29%--, tot i que "baixa percentualment" a causa del creixement demogràfic.