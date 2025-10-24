Vila advoca per garantir que el català sigui "una porta oberta per arrelar" a Catalunya

GIRONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha advocat per treballar conjuntament administracions, institucions, professionals, entitats i ciutadania per garantir que totes les persones trobin en el català "una porta oberta per arrelar", créixer i participar en la vida social a Catalunya.
Ho ha dit durant la jornada 'L'acolliment lingüístic: el nivell A1. XI Jornada de Presentació de Recursos i Experiències', organitzada per la Conselleria a la seu de la Generalitat a Girona, per compartir vivències per facilitar l'aprenentatge inicial del català, informa el departament en un comunicat aquest divendres.
La Conselleria i el Consorci per a la Normalització Lingüística han presentat un nou certificat de nivell A1 del departament i materials per acompanyar l'aprenentatge "amb una metodologia dinàmica i participativa", adaptat al perfil d'alumnes de nivell inicial.
El subdirector del Centre d'Estudis Demogràfics, Andreu Domingo, ha plantejat com a reptes el manteniment del català com a eina d'ascensió social, la necessitat de destinar recursos humans i materials, el reconeixement de "l'empremta emocional de l'immigrant en l'inici de la interacció social i la dificultat d'acollir en un context de populismes creixents".
D'altra banda, s'han donat a conèixer dues guies per aprendre català amb eines d'Intel·ligència Artifical Generativa, a càrrec de la Conselleria i la Unitat de Formació i Autoaprenentatge del Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).