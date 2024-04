Vierci signa 'La societat de la neu' en el seu primer Sant Jordi i veu la diada com "una fita"

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista i escriptor uruguaià Pablo Vierci, autor de 'La societat de la neu', ha començat el seu primer Sant Jordi signant exemplars a l'estand de la Casa del Llibre del passeig de Gràcia i, després d'uns primers minuts de dedicatòries als lectors que esperaven, ha valorat que la diada és "una fita".

"Sempre he sentit parlar de Sant Jordi, no ho he viscut mai, avui confirmaré si és una llegenda o un mite. Crec que és un mite veritablement i una fita per als qui ens dediquem a aquestes coses, que és bussejar en allò desconegut a través dels llibres", ha dit en unes declaracions a Europa Press.

Vierci ha afegit que encara la diada amb intensitat i emoció, i aquesta tarda estarà acompanyat en les signatures pel director J.A. Bayona, que va adaptar al cinema 'La societat de la neu'.