Vidal-Quadras està "estable i sense risc vital" i serà intervingut quirúrgicament al Gregorio Marañón

MADRID, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del PP català Aleix Vidal-Quadras està "en situació estable i sense risc vital", si bé presenta una doble fractura mandibular i serà intervingut quirúrgicament, segons ha informat l'Hospital Gregorio Marañón.

L'expolític ha ingressat aquest dijous a l'hospital per una ferida d'arma de foc després de rebre un tret a la cara per part d'una persona que ha fugit en una moto conduïda per una altra persona, al carrer Núñez de Balboa de Madrid.

El Grup d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de Madrid ha assumit les perquisicions, mentre que especialistes de la policia científica s'han desplaçat a la zona per recaptar possibles indicis. A hores d'ara, els treballs se centren a identificar l'autor del tret i l'acompanyant que ha col·laborat en la fugida.