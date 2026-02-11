El Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) suma Lia Kali, La Lom, Cassius i Myd

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
El Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que se celebrarà entre el 2 i el 4 de juliol, ha incorporat en la seva programació Lia Kali, La Lom, Cassius i Myd.
També ha confirmat les actuacions de Modern Woman, Svsto, Mujeres, Triquell, Tung Prado, Edna Bravo i Lecocq, informa el festival en un comunicat d'aquest dimecres.
Els nous noms anunciats se sumen als de Fatboy Slim, Ralphie Choo, Yerai Cortés, Charlotte Cardin, Aldous Harding i Amaia, entre d'altres, que encapçalen el cartell.