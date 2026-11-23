BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El Vida Festival 2027, que se celebrarà entre l'1 i el 3 de juliol a la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), comptarà al seu cartell amb la britànica Suki Waterhouse i les bandes The Jesus and Mary Chain, Caribou, Figa Flawas, The Womack Sisters i Dream Boat.
En un comunicat aquest dilluns, el festival ha explicat que el lema de l'edició d'aquest any serà 'Now here, nowhere', que reivindica que el Vida és un parèntesi entre la velocitat de l'scroll i del consum immediat.
Les actuacions de Suki Waterhouse i Dream Boat (nou projecte dels integrants de Parcels Patrick Hetherington i Jules Crommelin) seran les úniques a Espanya.
Altres bandes que actuaran al Vida 2027 seran els londinencs Fat Dog, el mexicà Kevin Kaarl, els irlandesos Kigfish i l'electrònica de French 79.
El festival, del qual encara s'ha anunciat el cap de cartell i el concert inaugural, tornarà a tenir una important presència de l'escena catalana amb Mushkaa, Figa Flawas, Guillem Gisbert, Marina Herlop, Pau Vallvé o Rita Payés.