Victoria Szpunberg, Premi Nacional de Literatura Dramàtica per 'L'imperatiu categòric'

MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
L'autora argentina Victoria Szpunberg ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica corresponent a l'any 2025 per l'obra 'L'imperatiu categòric' (Arola). El premi, concedit pel Ministeri de Cultura, està dotat amb 30.000 euros.
El jurat ha seleccionat 'L'imperatiu categòric' per la seva "profunda i potent càrrega dramàtica i el domini d'una tècnica enginyosa amb la qual l'autora troba el to i la temperatura ideal d'una peça irònica i incisiva".
"Des d'una base filosòfica, Victoria Szpunberg retrata la crueltat d'un sistema capaç d'expulsar qualsevol dels seus membres, fins i tot quan se sotmeten a les seves normes", ha afegit el jurat.
El premi va reconèixer en l'anterior edició María Velasco, que es va unir a una àmplia llista de guardonats entre alguns dels quals Paula Carballeira, Pablo Remón, Guillem Clua, Alberto Conejero, Yolanda García Serrano, Alfredo Sanzol, Juan Mayorga o Angélica Liddell.