La víctima de Girona i el detingut per presumptament matar-la no tenien antecedents de violència

La ciutat ha fet un minut de silenci aquest divendres

GIRONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

La dona de 27 anys assassinada a Girona i el seu ex, detingut dijous per presumptament matar-la, no tenien antecedents de violència.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat aquest divendres en un tuit recollit per Europa Press que el jutjat de guàrdia de Girona va fer l'aixecament del cadàver dijous.

Els Mossos d'Esquadra també van detenir dijous el sospitós després de rebre l'avís que hi havia un cadàver en un pis de la ciutat.

Aquest divendres a les 11.30 hores a la plaça del Vi de la ciutat s'ha fet un minut de silenci pel crim, al qual han acudit representants de la Generalitat i de l'Ajuntament.

Entre d'altres, hi han estat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge; l'alcalde de Girona, Lluc Salellas; la vicealcaldessa, Gemma Geis, i la regidora i diputada al Parlament Sílvia Paneque.

També hi ha hagut un altre minut de silenci al barri de Sant Narcís, on vivia la dona, i al qual també han assistit Verge i representants municipals.

La subdelegació del Govern central a Girona també ha fet un minut de silenci, al qual han assistit la subdelegada, Pepín Beltran, i el secretari general de la Delegació del Govern central a Catalunya, Simón Pérez.