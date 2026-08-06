Vibracions en tres edificis del barri de Trinitat Vella de Barcelona obliguen a evacuar veïns

BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -
Les vibracions que s'han produït en 3 edificis del carrer Pare Pérez del Pulgar de Barcelona, al barri de la Trinitat Vella, la matinada d'aquest dijous han obligat a evacuar els veïns d'aquests immobles a causa de les obres de la variant de Vallbona i la Bifurcació Aigües.
Així ho ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts d'Adif a Europa Press, que han explicat que a primera hora del matí els veïns ja han pogut tornar després que els Bombers de Barcelona hagin comprovat que no hi ha afectacions estructurals als edificis.
Han afegit que "per precaució i per seguir avaluant la situació, s'han paralitzat de forma immediata els treballs a la zona, a més de realitzar-se una inspecció tècnica en els immobles afectats".
AJUNTAMENT
Per la seva banda, el quart tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Valls, ha subratllat en declaracions als mitjans que els treballs "no tenen a veure amb cap túnel, sinó amb una compactadora en activitats de superfície".
"Es tracta d'unes obres de compactar terraplens. Insisteixo que no són treballs sota superfície, són sobre la superfície i s'han parat per precaució", ha sostingut.
Ha recalcat que ara estaran del costat dels veïns per acompanyar-los i garantir la seva tranquil·litat.