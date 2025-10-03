Un vianant mor atropellat per un autobús a la T-11 a Reus (Tarragona)

TARRAGONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Un vianant ha mort atropellat per un autobús a la T-11 a Reus (Tarragona) aquest dijous sobre les 20.54 hores.
Per causes que encara s'estan investigant, un autobús ha atropellat a un vianant i, a conseqüència de l'accident, el vianant ha mort, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Arran del sinistre, s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 2 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); amb aquesta víctima són 113 les persones que han perdut la vida en les carreteres catalanes aquest any.