Un vianant mor atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva (Barcelona)

GIRONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Un vianant ha mort atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva (Barcelona) en sentit sud després d'un sinistre viari registrat sobre les 00.34 hores d'aquest dilluns.
El Servei Català de Trànsit (SCT) investiga les causes d'un accident en què els dos ocupants del turisme han quedat ferits lleus i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona, informa en un comunicat.
Arran del sinistre, s'han activat 10 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 1 dotació dels Bombers de la Generalitat i 3 ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Quant a l'afectació vial, s'ha tallat la via en sentit sud fins a les 3.33 hores, encara que s'han realitzat desviaments per la sortida 10 de la via.
Amb aquesta víctima, són 103 les persones que han perdut la vida en les carreteres catalanes aquest any.