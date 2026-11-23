BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
La banda madrilenya Vetusta Morla s'ha incorporat al cartell del Festival Cruïlla de Barcelona per a la jornada del dimecres 7 de juliol, i farà un concert a Tarragona al maig per presentar el seu nou àlbum.
El Cruïlla de Barcelona ha anunciat un cartell que compta amb noms com Jungle, Kneecap, Hot Chip, Jorge Drexler, Beirtut o Ezra Collective, als quals ara s'hi suma Vetusta Morla, informa aquest dilluns el festival en un comunicat.
Vetusta Morla també ha anunciat que una de les parades de la seva gira per presentar les cançons del seu àlbum 'Lo importante' serà Tarragona, on tocarà el 15 de maig al CaixaBank Tarraco Arena.