Vetusta Morla actuarà el 2 d'octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona en l'inici de la seva gira

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
La banda madrilenya Vetusta Morla actuarà el 2 d'octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona en el primer concert de la seva gira de retorn després de dos anys de silenci.
Barcelona serà una de les parades de la 'Gira de vuelta' que constarà aquest 2026 de set dates, a més de València, Pamplona, Màlaga, la Corunya, Sevilla i Madrid, informa aquest divendres la promotora The Project en un comunicat.
Les entrades per al concert de Barcelona, en el qual sonaran cançons noves de la banda, es posaran a la venda general el 26 de març, amb una prevenda el 24 per a Valientes: Comunidad Vetusta Morla.