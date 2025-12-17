'Vespreig', elegit neologisme català del 2025

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
El terme 'vespreig' ha estat elegit neologisme de l'any 2025, en la dotzena edició de la campanya impulsada per l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).
'Vespreig' ha estat el terme més votat entre les 15.513 persones que han participat en la votació, amb el 25,6% dels sufragis, seguit d''IA' (22,5%), 'neurodivergent' (11,8%), 'salut mental' (11,4%) i 'gazià/gaziana' (9,4%), informa aquest dimecres l'organització en un comunicat.
La Secció Filològica de l'IEC, coneguts els resultats d'aquesta edició, es compromet a estudiar amb atenció el neologisme guanyador, que es defineix com una activitat social que consisteix a sortir abans de la nit amb amics o companys per compartir tapes, copes, música i conversa, per incorporar-lo al diccionari normatiu.