Vero Cendoya reivindica el poder de la imperfecció al TNC amb 'Una brillant imperfecció'

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
La companyia de dansa Vero Cendoya portarà del 15 de gener a l'1 de febrer al TNC 'Una brillant imperfecció (o mort d'un pianista)', la seva nova creació amb dramatúrgia compartida d'Israel Solà (La Calòrica), amb la qual reivindica el poder i "la bellesa" de la imperfecció.
La peça és una combinació de dansa contemporània, teatre documental i humor poètic i és la 19a creació de la companyia en els seus 18 anys de trajectòria, informa el TNC en un comunicat d'aquest divendres.
Inspirada en el llibre 'Brilliant Imperfection' d'Eli Clare, l'obra qüestiona "la mirada paternalista i el bonisme social cap a les persones amb discapacitat, i denuncia amb contundència la pornografia inspiracional del 'si ell pot, jo també".
L'espectacle, que reivindica "una manera d'habitar el món que no passa per reparar allò que és diferent, sinó per celebrar-ho", combina poesia, ironia i veu política i proposa un viatge escènic que és, alhora, festa, venjança i alliberament.
Amb un repartiment d'intèrprets tant neurodivergents com neurotípics, reafirma una de les línies de treball més característiques de la companyia: la inclusió escènica professional "sense caure en el marc del projecte social".