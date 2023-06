Verge: "Tota Catalunya té un sentiment compartit de rebuig" al feminicidi

L'última dècada acumula 118 feminicidis i 90 nens orfes de mare



CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 11 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha assegurat que "tota Catalunya té un sentiment compartit de rebuig, de condemna, d'indignació, de ràbia, per un nou cas de feminicidi" a Cornellà de Llobregat (Barcelona) aquest diumenge de matinada.

Ho ha declarat aquest diumenge als periodistes després de participar en la concentració de condemna que ha convocat l'Ajuntament a les 19 hores a la plaça de Catalunya de Cornellà i que ha reunit unes 6.000 persones segons la Policia Local.

Ha dit que amb aquesta víctima mortal són cinc els feminicidis enguany i 118 l'última dècada a Catalunya, "amb 90 nens i nenes que han quedat orfes de mare".

Verge considera que "són massa casos" i que la violència masclista no entén d'origen, classe social o nivell educatiu, sinó només de gènere.

SOLUCIONS

"Tenim una responsabilitat com a societat d'acabar amb el masclisme i tombar el patriarcat. No n'hi ha prou amb no agredir les dones: cal ser antimasclista, cal expulsar el masclisme de tots els espais i ningú pot posar excuses", ha dit.

Ha assegurat que el Govern treballa "al costat de la víctimes" i posa els recursos necessaris per acompanyar-les en el procés de recuperació.

"De la violència se surt", ha assegurat, i ha recordat que el telèfon d'atenció a la víctimes de violència masclista, el 900 900 120, funciona les 24 hores del dia.