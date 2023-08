Verge lamenta el "nou feminicidi" de la dona de 27 anys a Almeria

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha lamentat la mort d'una dona de 27 anys aquest dilluns a Almeria i ha mostrat la seva "tristesa i consternació per un nou feminicidi".

"Els drets de les dones no estaran garantits fins que no eradiquem de tots els àmbits de la societat les violències masclistes", ha escrit en un tuit d'aquest dimarts, recollit per Europa Press.

La titular del departament ha traslladat tot el suport a la família i entorn proper de la víctima i ha afegit: "#NiUnaMenys".