Verge felicita l'Observatori Contra l'Homofòbia pels seus 15 anys i per fer "un país més just"

BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha felicitat aquest diumenge l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) pel seu 15è aniversari i per deixar "petjada per fer un país més just i lliure".

En un missatge a X, recollit per Europa Press, ha afirmat que és "un orgull per al país comptar amb entitats defensores dels drets humans", i ha felicitat tot l'equip de l'Observatori.

Posteriorment, en el seu respectiu compte a X, l'Observatori ha recordat que el seu aniversari coincideix amb el Dia dels Drets Humans i que "els drets LGTBI són drets humans, els drets trans són drets humans".