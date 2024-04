Verge exigeix "valentia" a la societat contra el masclisme després del feminicidi d'Amposta (Tarragona)

TARRAGONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, ha reclamat "valentia" al conjunt de la societat per erradicar al masclisme davant de la mort d'una dona aquest dilluns a Amposta (Tarragona) a mans de la seva exparella.

"La pregunta que hem de respondre'ns com a societat és quanta violència estem disposats a continuar tolerant", ha sostingut en declaracions als periodistes després del minut de silenci celebrat a la ciutat tarragonina aquest dimarts a les 19 hores.

Ha instat a la ciutadania a trucar al telèfon 900 900 120 perquè professionals proporcionin informació sobre els serveis especialitzats i sobre com acompanyar a les dones, i també ha demanat no qüestionar a les víctimes i "aturar qualsevol actitud i comportament masclista".

En aquesta línia, ha reclamat "un esforç col·lectiu cada dia per no deixar-ne passar ni una, per alçar la veu, per no tolerar cap tipus de comportament masclista, que és el que acaba sustentant les violències masclistes".

"No són xifres. Són vides, noms, projectes, il·lusions. Són famílies i amistats truncades, devastades per aquesta violència masclista", ha lamentat, i ha xifrat en quatre les dones assassinades en el que va d'any a Catalunya per les seves parelles o exparelles, i en dos els menors morts a mans de el seu pare.