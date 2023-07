Verge demana "votar drets" com els LGTBI i reivindica les polítiques de la Generalitat

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha demanat a la ciutadania "votar drets" com els LGTBI, perquè és el dret a la llibertat i, per tant, un patrimoni social que defensarà la Generalitat, que ha definit com a refugi de drets.

En declaracions als periodistes aquest dissabte en arribar al Pride Bcn 2023, ha recordat que Catalunya tindrà el primer memorial LGTBI del sud d'Europa i el primer a nivell internacional després dels de Nova York, Sant Francisco, Berlín i Amsterdam.

També ha dit a l'extrema dreta que "no passaran" i que la Generalitat així ho ha demostrat amb diverses polítiques: el 2016 va recuperar el dret a la reproducció assistida per a lesbianes i va introduir la possibilitat que les persones trans veiessin reconeguda la seva identitat de gènere, i des de 2017 hi ha un servei d'atenció a la salut de persones trans que ha considerat referent internacional.