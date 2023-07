Verge crida la responsabilitat col·lectiva" per alertar davant indicis de violència masclista

Participa en el minut de silenci per la dona assassinada a Nou Barris de Barcelona presumptament per la seva parella



La consellera d'Igualtat i Ferminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha apel·lat aquest dilluns a la "responsabilitat col·lectiva" per alertar davant el mínim indici de violència masclista, i ha recordat que el telèfon 900 900 120 dona atenció psicològica i assessorament jurídic davant la violència masclista.

"Pot trucar qualsevol persona que tingui el més mínim indici que una dona pot estar patint una situació de violència masclista", ha subratllat en declaracions als periodistes durant la concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona per l'assassinat d'una dona el diumenge presumptament a les mans de la seva parella.

Verge ha lamentat que en els últims tres dies hi ha hagut dos feminicidis a Catalunya i que la xifra en l'última dècada ascendeix a 122: "Massa vides truncades. Massa famílies destrossades, són molts municipis impactats i no ens conformem amb condemnar els feminicidis".

La consellera ha demanat la implicació de tota la societat davant la violència masclista, i ha valorat que "tothom és imprescindible per poder deixar el recompte de feminicidios a zero".

Ha assenyalat que pot semblar una realitat llunyana però que, en canvi, les enquestes indiquen que tothom diu haver viscut de prop una situació de violència masclista, per la qual cosa ha demanat que cadascú "identifiqui què va fer o què podria haver fet per aturar la situació de violència, per evitar que vagi a més, per acompanyar a la dona a un servei especialitzat o interposar una denúncia".

"Que cadascú es pregunti també què pot fer en el seu dia a dia per deslegitimar el masclisme i les violències que comporta. Tenim, doncs, aquesta responsabilitat col·lectiva, que el dol i la ràbia que sentim avui es transformin", i ha afegit que no és suficient no ser masclista sinó que cal ser feminista.