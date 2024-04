Verge convoca el grup d'anàlisi de feminicidis aquest divendres arran de les morts al Prat de Llobregat

Anuncia la creació d'un grup d'expertes per abordar la violència vicària

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha convocat aquest divendres el grup d'anàlisi de feminicidis, després de les morts d'una dona i els seus dos fills al Prat de Llobregat (Barcelona), i ha anunciat la creació d'un grup d'expertes independents per abordar la violència vicària.

En unes declaracions als mitjans a Brussel·les (Bèlgica) per la seva participació en una conferència sobre pobresa menstrual, ha condemnat el cas "molt greu de violència masclista" al Prat, i ha recordat que és un any molt dur amb cinc dones i cinc criatures assassinades.

"Són xifres intolerables, no les podem permetre com a societat i normalitzar", ha remarcat Verge, que ha assenyalat que el masclisme mata i que és una violència estructural.

Ha remarcat que la Generalitat hi està destinant més recursos i que existeix més coordinació entre institucions que mai, però que és conscient que cal continuar "fent esforços" per millorar els sistemes de protecció.

Verge ha subratllat que aquest divendres convoca de manera urgent el grup d'anàlisi de feminicidis, un espai en el qual hi ha els departaments i serveis que poden contribuir a detectar les alarmes i quantificar els aspectes de millora.

La consellera també ha remarcat que el grup d'expertes independent ajudarà a la identificació de quines són les millores en les eines de valoració i en el sistema de protecció, a més d'"entendre" el fenomen de la violència vicària.

Ha assenyalat que la violència vicària "ha existit sempre", ha reiterat que un agressor no pot ser un bon pare, i ha dit que aquest espai de treball ha de tenir unes conclusions pràctiques per implementar les millores necessàries.

Tània Verge ha remarcat que la millor protecció contra la violència masclista és la comunitària per "atacar d'arrel i no deixar passar un senyal", i ha remarcat que és un dels reptes com a país.

En un comunicat, la Conselleria d'Igualtat i Feminismes ha lamentat els fets i ha expressat el seu més sentit condol a la família i entorn de la dona, de 43 anys, i els nens, de 8.