Verge assegura que el Govern crearà un servei especialitzat contra violències digitals durant 2024

Els productes menstruals gratuïts arribaran en el primer trimestre però encara "no hi ha data"



La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha assegurat que el Govern engegarà un servei especialitzat d'atenció contra les violències en l'àmbit digital al llarg de 2024 i que reforçarà "els serveis d'intervenció especialitzada que existeixen actualment".

En una entrevista aquest dijous al programa 'Aquí Catalunya' de Cadena SER recollida per Europa Press, ha remarcat que l'entorn digital és un espai on també es produeixen violències contra dones, especialment joves o col·lectius com les 'gamers'.

També ha destacat que el Govern ha engegat un servei d'intervenció en crisi especialitzat en violències sexuals que té la capacitat de desplaçar-se presencialment "a qualsevol municipi" de Catalunya per atendre i acompanyar les víctimes.

Ha insistit en que la violència contra les dones és estructural i que es reprodueix en tots els espais del dia a dia de les persones, i ha assegurat que totes tenen un "paper actiu per prevenir-les".

PRODUCTES MENSTRUALS GRATUÏTS

Ha afirmat que les farmàcies catalanes començaran a distribuir de forma gratuïta copes menstruals, calces absorbents i compreses de tela a dones, persones no binàries i homes trans que menstrúan durant el primer trimestre d'aquest 2024, tot i que encara "no hi ha data" exacta.

Verge ha xifrat en un 60% les dones entre 18 i 25 anys que senten insatisfacció cap al seu cos i en un 47% les joves entre 12 i 16 anys que es volen aprimar, que en el cas de les noies d'entre 8 i 11 anys és del 15%.

PLA CONTRA LA PRESSIÓ ESTÈTICA

Davant aquesta situació, ha destacat que el Pla d'acció per combatre la pressió estètica inclou mesures en l'àmbit del consum, publicitat, audiovisual, educació, salut, laboral i de l'esport, així com accions de sensibilització, davant aquesta "situació de discriminació".

Finalment, la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha lamentat que "el cos de les dones sempre ha estat el gran ignorat, el gran invisibilitzat, tant per la investigació mèdica com a nivell de divulgació".