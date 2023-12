Verge aposta per reforçar les cures amb més pressupost d'Igualtat i Feminismes el 2024

Assegura que "els departaments nous es consoliden quan se n'incrementen els recursos"

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha assegurat que el pressupost del seu departament continuarà creixent el 2024 quan el Govern està en plena negociació amb diferents grups parlamentaris per a l'aprovació dels comptes de l'any que ve i ha posat el focus en les polítiques de cures com un dels "reptes més importants" de la seva cartera de cara al curs vinent.

"El pressupost ha de continuar creixent perquè és un departament nou, però que ha vingut per quedar-se, i els departaments nous es consoliden en el temps quan, cada cop que existeix un nou pressupost, se n'incrementen els recursos", ha argumentat la consellera en una entrevista d'Europa Press.

El pressupost d'Igualtat i Feminismes "ha crescut un 153%" entre el 2022 i el 2023 per impulsar polítiques i serveis com l'entrega gratuïta de productes menstruals reutilitzables a farmàcies a partir del primer trimestre de l'any que ve, l'ampliació de Serveis d'Intervenció Especialitzada (SIE) --el 2024 n'obriran set més--, i el reforç del telèfon d'atenció a víctimes de violència masclista 900 900 120 per incrementar la detecció de casos.

La consellera ha destacat l'"aposta transversal" del Govern, a través de diferents departaments, en l'àmbit de les cures, que recauen majoritàriament en les dones i són les responsables de fer-se càrrec dels menors d'edat i les persones grans de les seves famílies, a banda de les que assumeixen un nombre més elevat de tasques domèstiques.

El programa 'TempsxCures', que té l'objectiu d'avançar en la corresponsabilitat de les cures i compta amb més de 1.000 serveis implantats a Catalunya, és una de les mesures del departament per reforçar aquestes polítiques, però Verge aposta per anar més enllà amb un increment del nombre de places de residències de gent gran i la gratuïtat de l'etapa educativa infantil de 0 a 3 anys.

"Té un impacte importantíssim en qüestions de conciliació per a les famílies i en termes d'oportunitats laborals per a les dones, perquè significa que hi ha menys dones que han de triar entre treballar o dedicar-se a les cures o treballar a temps parcial quan volen treballar a temps complet", ha argumentat la consellera.

REIVINDICA L'"EIX DE TRANSFORMACIÓ FEMINISTA"

Sobre la feina interdepartamental realitzada fins aquest desembre, la consellera en fa una valoració positiva perquè considera que les actuacions que s'han dut a terme en matèria feminista en aquesta legislatura no tenen precedents i van més enllà de la creació de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes: el Govern té un "eix de transformació feminista".

Així, considera que el compromís amb la igualtat és "ferm" en tots els departaments d'un Executiu que ha multiplicat les ajudes a l'esport femení i a la cultura, també en la garantia de drets sexuals i reproductius de la ciutadania de la mà de la Conselleria de Salut de la Generalitat, i ha descrit com un objectiu d'històric compliment garantir el dret a l'avortament amb el mètode farmacològic i quirúrgic a totes les regions sanitàries de Catalunya.

Verge també ha remarcat l'aposta conjunta de la Conselleria d'Educació i la d'Igualtat i Feminismes per la salut menstrual i l'educació sexual, que volen que sigui curricular per prevenir malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats i establir relacions sexuals basades en el respecte i el consentiment, entre d'altres: "L'educació sexual és bàsica per a les nostres vides".