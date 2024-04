Verge, en la 080: "La roba s'ha d'ajustar a les necessitats de les persones, i no a l'inrevés"

Apel·la el sector de la moda a "no imposar uns determinats tallatges"

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha defensat aquest dijous que "les peces de roba s'han d'ajustar a les necessitats de les persones, i no a l'inrevés".

Ho ha dit en unes declaracions als mitjans durant la desfilada impulsada pel Govern de la firma catalana Free Form Style a través del pla d'acció per combatre la pressió estètica, en la 080 Barcelona Fashion Week, celebrada al recinte modernista de Sant Pau.

Verge ha recalcat que la tasca de Free Form Style, marca de Mataró (Barcelona) dedicada al disseny de moda adaptada a diferents capacitats, contribueix a "normalitzar tots els cossos" i ha assenyalat que cal visibilitzar tota la diversitat corporal i funcional, perquè les persones amb discapacitat també tinguin accés a peces de roba que s'ajustin a les seves necessitats.

També ha al·ludit a la "violència simbòlica" que exerceixen els ideals de bellesa en nenes i dones, i ha indicat que generen patiment, baixa autoestima i trastorns de la conducta alimentària, segons ella.

NORMALITZAR LA DIVERSITAT

Ha afegit que "no hi ha cossos fora de norma", i Verge també ha cridat les empreses del sector a que tinguin present la seva funció social d'adaptar-se a les necessitats de la gent i no d'imposar uns determinats tallatges.

A més, ha recordat que la 080 també va incloure el 2023 una desfilada inclusiva que "trencava precisament tots els cànons i normalitzava tota la diversitat" i formava part del pla d'acció per combatre la pressió estètica impulsat per la Generalitat.