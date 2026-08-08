Vera (Unicef) assegura que "falten menors per registrar" a Ceuta i demana analitzar cas per cas

Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El director executiu d'Unicef Espanya, José María Vera, assegura que tot que ja hi ha 1.300 menors estrangers no acompanyats registrats i incorporats al sistema d'acolliment a Ceuta, "falten encara menors per registrar", i demana tant al Govern espanyol com al marroquí que analitzin d'un en un cada cas.
"No pot haver-hi cap tipus de retorn que sigui automàtic o sense les degudes garanties. Cal saber si hi ha algun risc de tracta, algun tipus de discapacitat, i en cas que es trobi que hi ha aquesta possibilitat, cal entrar en contacte cas a cas amb les autoritats marroquines perquè hi hagi garantia que la reunificació familiar es fa en un entorn protector", ha dit en una entrevista aquest dissabte de 3Cat, recollida per Europa Press.
Insisteix que cal que s'acceleri tot el procés per a aquest registre, per a la identificació cas a cas, "i a partir d'aquí que es pugui fer una anàlisi de la vulnerabilitat de cada situació per veure si hi ha possibilitat de reunificació familiar o, si no, cal entrar en el camí de reubicació en altres comunitats autònomes".
Vera recorda que hi havia gairebé 1.000 menors en el sistema de protecció abans del passat dijous, quan es va produir l'arribada de migrants; i, més enllà dels 1.300 menors que ja han estat registrats, assegura que "hi ha uns altres que se sap que estan amagats, que estan en altres llocs i que han d'anar sortint i que, per descomptat, han de ser registrats".
Apunta que, segons les associacions i organitzacions locals a Ceuta, hi ha "molts més" i, tot i que no creu que s'arribi a la xifra de 4.000 --com diu que s'ha anat comentant els últims dies--, sí que insisteix que són més de 1.300 els menors arribats a Ceuta.