Vents de més de 100 km/h al Port de Barcelona, Puig Sesolles, Molló i Portbou (Girona)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha registrat ratxes de vent superiors als 100 quilòmetres per hora a diversos punts com les estacions de Puig Sesolles (Barcelona), el Port de Barcelona, Molló i Portbou (Girona).
Segons dades del Meteocat d'aquest dijous --amb l'alerta per vent activada--, s'han registrat ratxes de 166,7 km/h a Puig Sesolles, a 1.668 metres; a Portbou - Coll dels Belitres de 120,2 km/h, i a Molló - Fabert de 114,5 km/h.
Al Port de Barcelona - Bocana Sud hi ha hagut vents de 105,1 km/h; a Mataró de 104,4 km/h; al Prat de Llobregat de 103,7 km/h; a Muntanyola (Barcelona) de 103,3 km/h; i a Perelló (Tarragona), Font-rubí i Vilafranca del Penedès - La Granada (Barcelona) s'han produït ratxes de 103 km/h.