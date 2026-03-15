El vent provoca talls de llum a comarques de Girona a milers de clients

GIRONA 15 març (EUROPA PRESS) -
El vent segueix provocant talls de llum aquest diumenge per la tarda a milers de clients de comarques de Girona, informa Protecció Civil de la Generalitat via X.
En el Ripollès, un arbre caigut sobre una línia d'alta tensió ha deixat sense llum 2.900 clients, i Endesa treballa per retirar-lo; altres comarques de Girona sumen 5.031 clients afectats per 7 línies de mitja tensió afectades pel vent i la caiguda d'arbres.
La companyia "ha reforçat els equips operatius sobre el terreny, així com els recursos del centre de control" per reaccionar a les incidències, que sobretot són caiguda de branques, arbres o altres elements sobre les línies.