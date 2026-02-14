El vent per tot Catalunya arriba a 167 km/h a Portbou (Girona) i 152 a Boí (Lleida)

No es descarta una desescalada gradual les properes hores però encara queden ratxes fortes
El vent que segueix aquest dissabte per tot Catalunya ha arribat als 167 km/h a Portbou (Girona) i els 152 a Boí (Lleida), i entre altres zones també ha afectat molt les Terres de l'Ebre (Tarragona).
Ho han declarat als mitjans aquest dissabte per la tarda la sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, i el cap de l'Àrea de Predicció Meteorològica de Catalunya, Santi Segalà.
La predicció més recent d'última hora indica que les ventadas de component nord aniran baixant "a poc a poc", però les properes hores encara s'esperen ratxes fortes al Pirineu, l'Empordà (Girona) i especialment el sud (Tarragona), encara que siguin de menor intensitat.