El vent condiciona l'evolució del foc a la Bisbal d'Empordà, on continuen 30 dotacions

GIRONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona) evoluciona condicionat pel vent i està provocant focus secundaris aquest divendres al matí, per la qual cosa les dotacions dels Bombers de la Generalitat han pujat a 30 (24 terrestres i 6 mitjans aeris), informa el cos en una anotació a X recollida per Europa Press.
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Infocat i ha enviat una Es-Alert per ordenar el confinament de la població de la zona del barri de Sant de Pol i la zona de la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha uns 150 nens fora de perill.
L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, ha afirmat en unes declaracions a 3Cat recollides per Europa Press que els efectius treballen per evitar que l'incendi salti a la zona de les Gavarres, en un dia en el qual es preveu que hi hagi vent.
"Està avançant cap a zones no poblades. Això és una bona notícia", ha expressat Aparicio, que ha advertit que el terreny és massa boscós i amb molt material combustible que pot perjudicar la situació.
Finalment, ha recomanat als veïns que tanquin les finestres i evitin la mobilitat a la zona, i ha assegurat que els nens de la casa de colònies es troben bé.