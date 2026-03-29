El vent arriba als 160 km/h a Portbou (Girona) i el 112 registra 601 trucades a Catalunya

L'episodi de vent s'allargarà fins dimarts a l'extrem sud i la franja nord
BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -
L'episodi de fort vent a Catalunya aquest diumenge ha deixat 601 trucades al telèfon d'emergències 112 fins a les 12 hores i les ratxes màximes, de 160 quilòmetres per hora (km/h), s'han registrat a Portbou (Girona), ha informat Protecció Civil en un comunicat.
Es manté activat el pla Ventcat i les previsions indiquen que l'episodi s'allargarà fins dimarts, amb vent fort a l'extrem sud, al Baix Ebre i el Montsià (Tarragona) i la franja nord, al Pirineu i l'Alt Empordà (Girona).
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) s'esperen ratxes de vent superiors als 125 km/h aquest diumenge, amb especial afectació en el terç nord i en l'est, concretament a les comarques de l'Alt Empordà (Girona), el Berguedà (Barcelona), el nord de la Cerdanya (Girona), la Garrotxa (Girona), el Ripollès (Girona) i el Solsonès (Lleida), i el divendres es va enviar una alerta de Protecció Civil als mòbils d'aquestes zones.
BOMBERS
Els Bombers de la Generalitat han rebut des de les 20.00 hores del dissabte fins a les 11.30 hores del diumenge un total de 335 avisos relacionats amb el vent, 261 a la Regió d'Emergències de Girona, la majoria per la caiguda d'arbres, elements de teulades i incidències a la xarxa elèctrica.
A Vall-llobrega, Palamós i Calonge (Girona), elements de les teulades i plaques solars han causat desperfectes en cotxes estacionats al carrer, mentre que a Sant Jordi Desvalls (Girona) la caiguda de diversos pals de la llum han causat un tall d'electricitat cal a les 11 hores.
A la Regió d'Emergències Centre s'han rebut 40 avisos, la majoria per la caiguda d'arbres i elements arquitectònics, i el servei més destacat ha estat a Berga (Barcelona), on el vent ha aixecat per segona vegada en poques setmanes la teulada de la nau de la brigada municipal.
A la resta de regions, els Bombers han rebut 12 avisos a la Regió d'Emergències de Tarragona, on ha volat part de la coberta de l'estació d'autobusos de Reus; 9 avisos a Lleida i 5 a les Terres de l'Ebre (Tarragona) per elements caiguts i petits incendis de canyes i cremes agrícoles que ja s'han extingit.
CARRETERES AFECTADES
El Servei Català de Trànsit ha informat que a causa del vent i la caiguda d'arbres hi ha una dotzena de vies afectades i es troben tallades en els dos sentits la C-61 a Arenys de Mar (Barcelona), la GI-502 a Darnius, la GI-503 a Maçanet de Cabrenys, la GIV-4011 a Campelles, la GIV-5221 entre Montagut i Camprodon, la GIV-5232 entre Tortellà i Montagut i la GIV-5234 a Beuda, a Girona.
Els Mossos d'Esquadra col·laboren en la senyalització dels talls i la derivació del trànsit en els punts amb talls de via per la caiguda d'arbres i altres incidències meteorològiques.